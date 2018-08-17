Полиция проводит очередной допрос Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Следователи специального отдела полиции Израиля прибыли в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме и проводят там очередной допрос Биньямина Нетаньяху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное израильское радио Kan, по информации которого допрос проводится по так называемому делу 4000.

В рамках этого дела следователи проверяют подозрения, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании Bezeq поблажки взамен положительного освещения деятельности его правительства информационным порталом Walla, который принадлежит коммуникационному гиганту.

Это уже четвертый допрос Нетаньяху в этом году. Полицейские в предыдущий раз задавали вопросы премьеру в его резиденции 10 июля, до этого - 12 июня и 26 марта 2018 года.