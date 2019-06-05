Полиция проводит обыск в доме экс-главы МВД Франции

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в дом бывшего главы МВД Франции Жерара Коллона в Лионе и начали обыски, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, полиция также проводит обыски в мэрии города, которую Коллон возглавил, покинув министерский пост.

Как отмечается, обыски проводятся из-за предварительного расследования по делу о возможном похищении 500 тыс. евро экс-спутницей Коллона Мерием Нури.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку Жерара Колонна.