Полиция проверяет помещения аэропорта Братиславы из-за угрозы взрыва

Полиция проверяет помещения международного аэропорта Братиславы в связи с анонимно поступившим предупреждением о заложенном там взрывном устройстве. Пассажиры и персонал покинули здание аэропорта.

Полиция проверяет помещения международного аэропорта Братиславы в связи с анонимно поступившим предупреждением о заложенном там взрывном устройстве. Пассажиры и персонал покинули здание аэропорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словацкое телевидение.

Полиция осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности в здании аэропорта и прилегающей к нему территории. Помещения аэропорта на предмет нахождения взрывчатки проверяют саперы. Других подробностей не сообщается.

Представитель дирекции аэропорта Вероника Демовичова проинформировала, что вылеты из него приостановлены, а пассажиры прибывших рейсов не могут покинуть самолеты до завершения осмотра помещений аэропорта. На текущей момент речь идет о шести рейсах.