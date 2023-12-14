Полиция провела обыски в офисе экс-замминистра юстиции Японии

В Токио полиция нагрянула с обысками в дом и офис экс-замминистра юстиции, действующего депутата от правящей партии Мито Какидзавы.

В Токио полиция нагрянула с обысками в дом и офис экс-замминистра юстиции, действующего депутата от правящей партии Мито Какидзавы.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo News.

Какидзаву подозревают в подкупе депутатов района Кото, которым он якобы распорядился выдавать по 200 тыс. иен (1,3 тыс. долларов) за поддержку своего кандидата - ее в итоге действительно избрали. Однако позднееего ставленница ушла с поста из-за незаконного использования платной рекламы. Выяснилось, что нарушить закон ее убедил именно замминистра, которому пришлось оставить должность из-за скандала.

Какидзава уже написал заявление о выходе из Либерально-демократической партии, которая и без того переживает не лучшие времена: за последнее время сразу четыре члена правительства покинули посты из-за коррупционных скандалов, а рейтинг партии упал до 22–23%, что является минимумом с декабря 2012 года.