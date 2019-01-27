Полиция применила слезоточивый газ против участников акции "желтая ночь" в Париже

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Более 50 человек были задержаны в ходе акции протеста "желтых жилетов" в Париже в субботу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

Как сообщает телеканал, на 18.00 по местному времени были задержаны 52 человека.

Сейчас демонстранты собираются на Площади Республики, где пройдет акция "желтая ночь". По словам корреспондента телеканала, столкновения произошли на площади между протестующими и стражами порядка, которые применили слезоточивый газ.