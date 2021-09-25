Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Ницце

Полиция французского города Ницца применила слезоточивый газ против протестующих, которые попытались устроить демонстрацию у дома мэра города Кристиана Эстрози

Полиция французского города Ницца применила слезоточивый газ против протестующих, которые попытались устроить демонстрацию у дома мэра города Кристиана Эстрози.

Как передает Report со ссылкой на Nice-Matin, участники акции не согласны с решением правительства расширить практику использования санитарных пропусков. Различные акции проводятся уже на протяжении трех месяцев.

К.Эстрози отреагировал на действия протестующих на своей странице в Twitter, отметив, что не поддастся никаким угрозам.

"Нападать на дом моей семьи - это невыразимо и иллюстрирует дикость тех, кто утверждает, что защищает правое дело", - написал он.