Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Гамбурге - ВИДЕО

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Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся на улицах Гамбурга в знак протеста против проведения саммита "Большой двадцатки", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Полиция Гамбурга сообщает, что столкновения с правоохранителями проходят и на улице Шредерштифтштрассе недалеко от выставочного центра Гамбурга Hamburg Messe, где по планам должна пройти первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Улица заблокирована. Несмотря на неоднократные призывы группы (демонстрантов — ред.) не уходят. Применили водометы", - говорится в сообщение гамбургской полиции в Twitter. По ее данным, в протестах в районе Hamburg Messe и близ гостевого дома сената Гамбурга, где разместился Трамп, участвуют до нескольких сотен человек.

Протестующие жгут баррикады, контейнеры для мусора, деревянные палеты и автомобили.