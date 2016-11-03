Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов в Северной Дакоте

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Полиция применила перцовые баллончики, слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих в американском штате Северная Дакота.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал NBC.

Местные жители и экологи несколько месяцев протестуют против строительства нефтепровода, утверждая, что он представляет потенциальную опасность для священных мест племени сиу, а также угрожает водоснабжению.

Сотрудники правоохранительных органов несколько дней назад прибыли на один из холмов возле реки, который среди местных жителей считается священным.