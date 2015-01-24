​Полиция применила резиновые пули на протестах в Сан-Паулу

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона протестов в бразильском Сан-Паулу.

Как сообщает Report со ссылкой на France-Press, по данным организаторов, в центре города собрались 15 тыс. человек.

Полиция оценила их число в 1,2 тыс. Они протестовали против повышения платы за проезд на общественном транспорте.

По словам полиции, они были вынуждены разгонять протестующих из-за того, что те были вооружены самодельным оружием.