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    ​Полиция применила резиновые пули на протестах в Сан-Паулу

    В центре города собрались 15 тыс. человек

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона протестов в бразильском Сан-Паулу.

    Как сообщает Report со ссылкой на France-Press, по данным организаторов, в центре города собрались 15 тыс. человек.

    Полиция оценила их число в 1,2 тыс. Они протестовали против повышения платы за проезд на общественном транспорте.

    По словам полиции, они были вынуждены разгонять протестующих из-за того, что те были вооружены самодельным оружием.

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