Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрации в ЮАР, задержаны 23 человека

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Полиция в Южно-Африканской Республике начала применять резиновые пули и слезоточивый газ для сдерживания беспорядков в северо-западной части ЮАР, где были задержаны по меньшей мере 23 человека, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Местные СМИ сообщают, что над районом, где происходят столкновения митингующих с полицией, виден густой дым.

Сегодня президент ЮАР Сирил Рамафоза досрочно покинул саммит в Лондоне из-за беспорядков. Он выразил глубокую обеспокоенность в связи с беспорядками и призывает как участников акций протесов, так и полицию "проявлять сдержанность".

Протесты связаны с низким уровнем социальных услуг, недостатком жилья, безработицей и некачественной медициной. Беспорядки вспыхнули после того как 17 апреля несколько пациентов скончались в больнице, которая была закрыта из-за споров медработников, требующих повышения зарплат.