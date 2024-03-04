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Полиция предотвратила теракт в концертном зале в Брюсселе

Полиция предотвратила теракт в концертном зале в Брюсселе Четыре экстремиста были арестованы в выходные в Бельгии, они намеревались устроить теракт в концертном зале в Брюсселе.
Другие страны
4 марта 2024 г. 21:41
Полиция предотвратила теракт в концертном зале в Брюсселе

Четыре экстремиста были арестованы в выходные в Бельгии, они намеревались устроить теракт в концертном зале в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщила прокуратура королевства.

"Бельгийская полиция предотвратила террористический акт в концертном зале в Брюсселе, который готовили четверо подозреваемых, арестованные в минувшие выходные. Нападение предполагалось осуществить через несколько недель", - говорится в распространенном заявлении прокуратуры.

В воскресенье бельгийская полиция объявила о задержании четырех человек, в том числе одного несовершеннолетнего, в рамках расследования подготовки террористического акта.

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Версия на азербайджанском языке Belçika paytaxtında terror aktının qarşısı alınıb

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