Полиция предотвратила теракт в концертном зале в Брюсселе

Четыре экстремиста были арестованы в выходные в Бельгии, они намеревались устроить теракт в концертном зале в Брюсселе.

Четыре экстремиста были арестованы в выходные в Бельгии, они намеревались устроить теракт в концертном зале в Брюсселе.

Как передает Report , об этом сообщила прокуратура королевства.

"Бельгийская полиция предотвратила террористический акт в концертном зале в Брюсселе, который готовили четверо подозреваемых, арестованные в минувшие выходные. Нападение предполагалось осуществить через несколько недель", - говорится в распространенном заявлении прокуратуры.

В воскресенье бельгийская полиция объявила о задержании четырех человек, в том числе одного несовершеннолетнего, в рамках расследования подготовки террористического акта.