​Полиция Польши применила слезоточивый газ на протесте

Польская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста предпринимателей на Замковой площади в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, демонстранты требовали финансовой поддержки от правительства для компенсации убытков, понесенных в период эпидемии коронавируса. Полицейские призывали собравшихся разойтись, так как их акция являлась незаконной.

По данным полиции, газ и физическую силу в отношении протестующих применили после того, как они стали нападать на блюстителей порядка.

"К сожалению, мы столкнулись с агрессией в отношении полиции", — сообщает Варшавская полицейская комендатура в Twitter.

"В связи с нападением на сотрудников были использованы меры прямого принуждения в виде газа и физической силы", — сообщил журналистам представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак.