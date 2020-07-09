Полиция подтвердила информацию о смерти мэра Сеула

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым в северной части столицы Южной Кореи.

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым в северной части столицы Южной Кореи.

Как передает Report, об этом сообщает Ренхап со ссылкой на данные полиции.

Чиновника разыскивали как пропавшего без вести. О пропаже мэра сообщила его дочь. По ее словам, он вышел из дома и выключил телефон. Также он оставил записку, напоминающую завещание.

8 июля секретарь Пака Вон Суна подала в столичное полицейское управление иск против чиновника о сексуальных домогательствах. Женщина обратилась с жалобами на приставания чиновника накануне его исчезновения, передает "Известия" со ссылкой на НСН.

По ее словам, помимо нее есть еще и другие жертвы домогательств градоначальника. После допроса девушки полиция вызвала остальных свидетелей вероятных домогательств чиновника. Стражи порядка пришли к выводу, что сам градоначальник также должен дать показания.

Однако в четверг стало известно о его исчезновении. В этот день Вон Сун также отменил все рабочие поездки якобы из-за плохого самочувствия и не пришел на работу.