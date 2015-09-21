Полиция подтвердила гибель 54 человек в серии терактов в Нигерии

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Жертвами серии терактов в Нигерии стали 54 человека и 90 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие уточненные данные сообщил официальный представитель полиции штата Борно Виктор Исуку.

"54 человека погибли и 90 получили ранения", - сказал он.

В воскресенье взрывы потрясли два пригорода Майдугури, административного центра штата Борно на северо-востоке страны, Аджилари и Бинту. Были разрушены здания, в которых находились салоны сотовой связи. Никто пока не взял на себя ответственность за эти преступления, но в этих кварталах неоднократно устраивала вылазки террористическая группировка "Боко харам".