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    Полиция подтвердила гибель 54 человек в серии терактов в Нигерии

    Еще 90 человек получили ранения

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Жертвами серии терактов в Нигерии стали 54 человека и 90 получили ранения. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие уточненные данные сообщил официальный представитель полиции штата Борно Виктор Исуку.

    "54 человека погибли и 90 получили ранения", - сказал он.

    В воскресенье взрывы потрясли два пригорода Майдугури, административного центра штата Борно на северо-востоке страны, Аджилари и Бинту. Были разрушены здания, в которых находились салоны сотовой связи. Никто пока не взял на себя ответственность за эти преступления, но в этих кварталах неоднократно устраивала вылазки террористическая группировка "Боко харам".

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