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Полиция подтвердила данные о пострадавших в результате атаки с ножом в Мангейме

Полиция подтвердила данные о пострадавших в результате атаки с ножом в Мангейме Полиция города Мангейм на юго-западе Германии подтвердила, что несколько человек были ранены в результате атаки с ножом на участников политической акции в центре города.
Другие страны
31 мая 2024 г. 18:01
Полиция подтвердила данные о пострадавших в результате атаки с ножом в Мангейме

Полиция города Мангейм на юго-западе Германии подтвердила, что несколько человек были ранены в результате атаки с ножом на участников политической акции в центре города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе полиции.

Ранее газета Bild сообщила, что неизвестный напал с ножом, предположительно, на германского консервативного политика, критика ислама Михаэля Штюрценбергера и ранил полицейского. Стражи порядка выстрелили в злоумышленника, это подтверждает видеозапись инцидента, распространяющаяся в соцсетях.

"В ходе этого [инцидента] человек напал с ножом на нескольких людей и ранил их. Каких-либо сведений о степени тяжести ранений пока не поступало. Против нападающего было применено огнестрельное оружие. В результате он также ранен", - говорится в сообщении.

В полиции подчеркивают, что угрозы безопасности гражданам больше нет. На месте работают полицейские и медики, район происшествия перекрыт.

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