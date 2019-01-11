Полиция Перу разогнала венесуэльцев, штурмовавших посольство - ВИДЕО

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Перуанская полиция разогнала в четверг толпу венесуэльцев, которые штурмовали здание своего посольства в Лиме в знак протеста против начала второго президентского срока Николаса Мадуро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Nacional.

По данным СМИ, силы правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ против толпы возмущенных граждан Венесуэлы. Само посольство опубликовало видеозапись, на которой видно, как части протестующих удалось сломать ворота и ворваться в здание диппредставительства.

О задержанных не сообщается.