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Полиция переправит Имрана Хана в Исламабад на вертолете

Полиция переправит Имрана Хана в Исламабад на вертолете Полиция переправит арестованного в Лахоре бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана в Исламабад на вертолете.
Другие страны
5 августа 2023 г. 15:36
Полиция переправит Имрана Хана в Исламабад на вертолете

Полиция переправит арестованного в Лахоре бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана в Исламабад на вертолете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ДЗС.

"Председателя ДЗС конвоируют в Исламабад на вертолете", - говорится в сообщении. Отмечается, что адвокаты Хана уже обратились в Высокий суд Лахора, чтобы оспорить правомерность его ареста.

Ранее в субботу председатель ДЗС в ходе заседания Окружного суда Исламабада был признан виновным в коррупции и приговорен к трем годам тюремного заключения. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий ($1,2 тыс.). После вынесения приговора экс-премьера арестовали в его резиденции в городе Лахор.

Обвинения против Хана в мошенничестве и подделке документов, касающихся незаконных операций по продаже подарков от иностранных лидеров, были выдвинуты по просьбе следственных органов в прошлом году. Следствие заявило о присвоении бывшим главой правительства и его супругой по меньшей мере 52 подарков из госхранилища, полученных от лидеров государств Ближнего Востока. Их общая рыночная стоимость доходит до 154 млн рупий (почти $2 млн). Эти обвинения послужили основой для уголовного дела против Хана. Они стали первыми и одними из наиболее резонансных из 100 других обвинений, выдвинутых позже в отношении лидера ДЗС. В итоге Хан был отстранен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия.

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