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Полиция Парижа запретила митинг возле Нацсобрания в день второго тура выборов

Полиция Парижа запретила митинг возле Нацсобрания в день второго тура выборов Префектура парижской полиции запретила манифестацию перед зданием Национального собрания (нижняя палата парламента), запланированную на 7 июля в период второго тура досрочных парламентских выборов во Франции.
Другие страны
5 июля 2024 г. 01:18
Полиция Парижа запретила митинг возле Нацсобрания в день второго тура выборов

Префектура парижской полиции запретила манифестацию перед зданием Национального собрания (нижняя палата парламента), запланированную на 7 июля в период второго тура досрочных парламентских выборов во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Согласно информации, антифашистские организации призывали к манифестации в 20:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени) в воскресенье, "вне зависимости от исхода голосования".

Ранее глава МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2 заявил, что около 30 тыс. стражей порядка будут задействованы для обеспечения безопасности 7 июля. По его словам, около 5 тыс. полицейских и жандармов будут дежурить в столице и пригородах.

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