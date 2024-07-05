Полиция Парижа запретила митинг возле Нацсобрания в день второго тура выборов

Префектура парижской полиции запретила манифестацию перед зданием Национального собрания (нижняя палата парламента), запланированную на 7 июля в период второго тура досрочных парламентских выборов во Франции.

Префектура парижской полиции запретила манифестацию перед зданием Национального собрания (нижняя палата парламента), запланированную на 7 июля в период второго тура досрочных парламентских выборов во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Согласно информации, антифашистские организации призывали к манифестации в 20:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени) в воскресенье, "вне зависимости от исхода голосования".

Ранее глава МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2 заявил, что около 30 тыс. стражей порядка будут задействованы для обеспечения безопасности 7 июля. По его словам, около 5 тыс. полицейских и жандармов будут дежурить в столице и пригородах.