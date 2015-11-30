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    Полиция Парижа задержала более 300 человек после беспорядков на митинге "зеленых"

    В ходе манифестации полицейских забрасывали камнями, бутылками

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Полиция временно поместила под стражу 317 человек, причастных к произошедшим в воскресенье беспорядкам на парижской площади Республики.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила префектура полиции французской столицы.

    В ходе манифестации экстремисты, которые скорее всего не имели отношения к сторонникам защиты окружающей среды, начали забрасывать полицейских камнями, бутылками и даже использовали банки со свечами, находившиеся среди цветов, возложенных в память о погибших при парижских терактах 13 ноября.

    "Эти действия заслуживают самого решительного осуждения из уважения к жертвам терактов", - подчеркнул глава МВД Бернар Казнев.

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