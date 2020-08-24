Полиция Парижа задержала 83 нарушителя порядка после финала ЛЧ

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник 83 человека на улицах французской столицы после поражения футбольного клуба "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник 83 человека на улицах французской столицы после поражения футбольного клуба "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление столичной полиции.

"К 03:00 (05:00 бакинское время) силы правопорядка предварительно задержали 83 человека", - говорится в публикации управления в Twitter.

Как отметил на своей странице в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен, полиция задерживала "небольшие агрессивные группы, нарушителей спокойствия в 8-м и 7-м округах".