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Полиция Парижа задержала 83 нарушителя порядка после финала ЛЧ

Полиция Парижа задержала 83 нарушителя порядка после финала ЛЧ Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник 83 человека на улицах французской столицы после поражения футбольного клуба "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.
Другие страны
24 августа 2020 г. 07:57
Полиция Парижа задержала 83 нарушителя порядка после финала ЛЧ

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник 83 человека на улицах французской столицы после поражения футбольного клуба "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление столичной полиции.

"К 03:00 (05:00 бакинское время) силы правопорядка предварительно задержали 83 человека", - говорится в публикации управления в Twitter.

Как отметил на своей странице в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен, полиция задерживала "небольшие агрессивные группы, нарушителей спокойствия в 8-м и 7-м округах".

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Версия на азербайджанском языке Paris polisi ÇL finalından sonra 83 nəfəri saxlayıb

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