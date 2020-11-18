Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста

Правоохранители Парижа после столкновений на акции протеста во вторник вечером применили слезоточивый газ и водометы.

Правоохранители Парижа после столкновений на акции протеста во вторник вечером применили слезоточивый газ и водометы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Манифестация против законопроекта о "глобальной безопасности" проходила во вторник рядом с Национальным собранием (нижней палатой парламента) Франции, в ней приняли участие несколько сотен человек. Они выступали против 24 статьи этого законопроекта, которая, по их мнению, нарушит свободу информации. По ней предусматривается штраф или заключение сроком на один год за распространение "изображения лица или других частей, которые поспособствуют идентификации" полицейского или жандарма во время проведения операции.

При этом в законопроекте сказано, что наказание за распространение фотографий должно последовать, если цель злоумышленников состоит в том, чтобы "посягнуть на физическую или психическую неприкосновенность" правоохранителя. Профсоюзы журналистов и правозащитники наоборот полагают, что это положение сделает невозможным для журналистов и обычных граждан снимать полицейских и, например, фиксировать акты насилия со стороны полиции. Поэтому они призвали принять участие в акции протеста.

На некоторых полицейских, как сообщается, набрасывались радикально настроенные манифестанты. В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Их целью было разогнать участников акции, среди которых было много молодых людей, занимающихся вандализмом, сообщили каналу.