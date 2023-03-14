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Полиция Пакистана применила cлезоточивый газ для разгона сторонников экс-премьера

Полиция Пакистана применила cлезоточивый газ для разгона сторонников экс-премьера Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана оказали сопротивление полиции при попытке его ареста в Лахоре.
Другие страны
14 марта 2023 г. 18:45
Полиция Пакистана применила cлезоточивый газ для разгона сторонников экс-премьера

Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана оказали сопротивление полиции при попытке его ареста в Лахоре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Geo.tv.

Многочисленный наряд полиции прибыл к резиденции Хана в центре города, чтобы взять под стражу лидера ДЗС, проходящего по делу о продаже подарков, полученных в период нахождения у власти от представителей других государств. Действиям сотрудников правоохранительных органов препятствуют сторонники оппозиции, окружившие резиденцию экс-главы правительства Пакистана.

Согласно данным пресс-службы партии, полиция применяет водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.

В октябре 2022 года Избирательная комиссия Пакистана отстранила Хана от участия в выборах и лишила его права занимать государственные должности сроком на пять лет из-за некорректного заполнения декларации о доходах в период исполнения обязанностей премьер-министра. Такое решение принято ввиду подозрений в присвоении Ханом 36 млн пакистанских рупий (137,7 тыс. долларов), вырученных от продажи иностранных подарков.

Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия.

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