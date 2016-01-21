Полиция открыла огонь по протестующим в Непале, погибли 3 человека

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Полиция открыла огонь по протестующим на юге Непала, в результате чего погибли три человека, передает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Действия были необходимы, чтобы предотвратить столкновения между двумя группами, которые могли привести к большему числу жертв", - сообщил местный чиновник.

По данным агентства, два человека были убиты в городе Ранжели (Rangeli), расположенном в 215 километрах к юго-востоку от столицы страны Катманду. Полиция открыла огонь по представителям народности мадхеши, которые хотели сорвать съезд, организованный молодежным крылом политической партии премьер-министра страны Кхадги Прасада Шарма Оли. Еще один человек погиб в соседней Гайнии (Gainiya). По данным местных властей, еще по меньшей мере восемь человек получили ранения.