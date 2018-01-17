Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме, погибли семь человек

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек убиты и 33 ранены в столкновениях полиции с протестующими в штате Ракхайн на западе Мьянмы, передает Report со ссылкой на агентство France-Presse.

Накануне вечером полиция открыла огонь по толпе буддистов, которые пытались захватить правительственное здание. По словам представителя стражей порядка, протестующие не отреагировали на предупредительные выстрелы. Он также отметил, что ранения получили порядка 20 полицейских, которых протестующие забрасывали камнями, а также 13 демонстрантов.

В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек.