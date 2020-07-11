Полиция освободила заложников в церкви близ Йоханнесбурга

Полицейские ЮАР освободили заложников, которых неизвестные захватили при нападении на церковь близ города Йоханнесбург

Полицейские Южно-Африканской Республики (ЮАР) освободили заложников, которых неизвестные захватили при нападении на церковь близ южноафриканского города Йоханнесбург. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель полиции Вишну Найду.

В результате нападения на церковь в пригороде Йоханнесбурга Зуурбеком пятеро человек погибли.

Внутри в момент атаки находилось около 200 человек, полиция точного числа заложников не называла.

“Члены специальной рабочей группы, а также группы оперативного реагирования смогли успешно освободить заложников из рук нескольких предполагаемых похитителей”, - заявил представитель полиции в эфире местного телеканала eNCA.

Правоохранители арестовали более 40 человек, шестеро из числа которых получили ранения и были госпитализированы. Среди задержанных представитель полиции ЮАР, военнослужащий, полицейский Йоханнесбурга и сотрудник исправительного учреждения. Пока полицейские не знают, в какой степени задержанные силовики были связаны с нападением. Стражи порядка изъяли почти 45 единиц оружия, в том числе винтовки, пистолеты и помповые ружья.

По словам представителя полиции ЮАР, мотивы нападавших до конца неизвестны. Однако существует версия, отметил он, что совершили атаку представители из конфликтующей группы, которые борются за контроль над церковью.