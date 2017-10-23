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    Полиция освободила заложников в боулинг клубе в центральной Англии - ОБНОВЛЕНО

    Удерживавший заложников вооруженный мужчина арестован© The Sun

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/  Операция по освобождению заложников в боулинг-клубе MFA на территории парка развлечений "Бермуда-парк" в городе Нанитон в центральной Англии завершилась, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    По данным, полиция осуществила штурм помещения, где удерживались заложники. Директор боулинг-клуба Мехди Афшар сообщил Би-би-си, что инцидент исчерпан и никто не пострадал.

    Телеканал Sky News также информировал, что заложники, по всей видимости, освобождены, а удерживавший их вооруженный мужчина арестован. Однако при этом в сообщении телеканала говорится, что один человек был доставлен с места инцидента в больницу.

    19:24 *** 

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина захватил в воскресенье заложников в здании боулинг-клуба в городе Нанитон графства Уоркшир в центральной Англии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Daily Mirror.

    По ее данным, нападавший вооружен ружьем. В Twitter местной полиции указывается, что в парке Нанитона, где располагается боулинг, "произошел инцидент". Стражи порядка выехали на место ЧП, жителей просят избегать место происшествия.

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