Полиция освободила заложников в боулинг клубе в центральной Англии - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Операция по освобождению заложников в боулинг-клубе MFA на территории парка развлечений "Бермуда-парк" в городе Нанитон в центральной Англии завершилась, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным, полиция осуществила штурм помещения, где удерживались заложники. Директор боулинг-клуба Мехди Афшар сообщил Би-би-си, что инцидент исчерпан и никто не пострадал.

Телеканал Sky News также информировал, что заложники, по всей видимости, освобождены, а удерживавший их вооруженный мужчина арестован. Однако при этом в сообщении телеканала говорится, что один человек был доставлен с места инцидента в больницу.

19:24 ***

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина захватил в воскресенье заложников в здании боулинг-клуба в городе Нанитон графства Уоркшир в центральной Англии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Daily Mirror.

По ее данным, нападавший вооружен ружьем. В Twitter местной полиции указывается, что в парке Нанитона, где располагается боулинг, "произошел инцидент". Стражи порядка выехали на место ЧП, жителей просят избегать место происшествия.