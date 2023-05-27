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Полиция освободила врезавшегося в ограду резиденции премьера Британии

Полиция освободила врезавшегося в ограду резиденции премьера Британии Мужчина, который на автомобиле врезался в ограду резиденции премьера Британии, освобожден из-под ареста в ожидании дальнейшего расследования.
Другие страны
27 мая 2023 г. 15:38
Полиция освободила врезавшегося в ограду резиденции премьера Британии

Мужчина, который на автомобиле врезался в ограду резиденции премьера Британии, освобожден из-под ареста в ожидании дальнейшего расследования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Ему было предъявлено обвинение по делу, не связанному с этим [инцидентом со въездом в ограду резиденции премьера] <...>, он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом", - говорится в заявлении лондонской полиции.

Отметим, что 25 мая малолитражный автомобиль серого цвета врезался передним бампером в главные ворота Даунинг-стрит. Судя по видео, которое транслировал телеканал Sky News, каких-либо серьезных повреждений металлических ворот не наблюдалось. Как было официально подтверждено, во время аварии премьер Великобритании Риши Сунак находился в резиденции.

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Версия на английском языке UK police release man arrested over Downing Street collision

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