Освобождены 45 активистов, задержанных на проспекте Маршала Баграмяна в Ереване

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Армении освободили 45 активистов, задержанных во время разблокирования проспекта Маршала Баграмяна в Ереване.

Как отмечает Report, об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и по связям с общественностью ведомства полковник Ашот Агаронян.

По его словам, лишь один из активистов - Аргишти Кивирян - будет отпущен позже.

Вместе с этим Агорян подтвердил информацию о том, что один из координаторов протестного движения Давид Санасарян был госпитализирован. "Он сказал, что чувствует себя плохо, и отправлен в больницу", - отметил представитель полиции.

Ранее полиция освободила без применения спецсредств одну из главных транспортных артерий города от установленных протестующими баррикад из мусорных контейнеров и оттеснила митингующих. При этом задержаны были 46 человек, шесть из которых оказались несовершеннолетними и были сразу же освобождены. Полиция также сообщила, что не собирается предъявлять какие-либо обвинения задержанным.