Полиция опубликовала фото взорвавшегося в Медине террориста-смертника

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Полиция Саудовской Аравии опубликовала фотографию террориста-смертника, который устроил взрыв около Мечети пророка в Медине. Как сообщает Report, по данным МВД Саудовской Аравии, террористом оказался гражданин Пакистана Абдулла Хан.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, мужчина 1981 года рождения проживал в Джидде со своей супругой и ее семьей.

4 июля в Медине на западе Саудовской Аравии произошел теракт. Террорист-смертник совершил самоподрыв возле Мечети пророка, которая является второй святыней в исламе. В результате теракта погибли четыре сотрудника безопасности, а также сам смертник. Еще пятеро человек оказались ранены.



