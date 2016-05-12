Полиция окружила один домов в Чикаго, в котором забаррикадировался мужчина, подозреваемый в убийстве

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Полиция окружила один из частных домов в американском городе Чикаго (штат Иллинойс), в котором забаррикадировался мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек.

Как передает Report, oб этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, злоумышленник, имя которого не раскрывается, застрелил в среду двух молодых женщин и 50-летнего мужчину, которые, предположительно, являлись членами одной семьи.

После этого вооруженный преступник забаррикадировался в одном из домов, расположенном в районе Фернвуд.

После того, как здание окружили полицейские и сотрудники спецназа, мужчина открыл по ним огонь, вынудив сотрудников правоохранительных органов начать ответную стрельбу. Пострадавших среди стражей порядка нет. Получил ли злоумышленник ранения, пока неизвестно. По данным агентства, он до сих пор находится в доме.

Полиция перекрыла близлежащие улицы и требует от преступника сложить оружие и сдаться.





