Полиция обнаружила тела пяти человек в жилом доме недалеко от Берлина

Полиция ФРГ обнаружила тела пяти человек в жилом доме в городе Кёнигс-Вустерхаузен (федеральная земля Бранденбург) к югу от Берлина, правоохранительные органы считают, что их убили.

Полиция ФРГ обнаружила тела пяти человек в жилом доме в городе Кёнигс-Вустерхаузен (федеральная земля Бранденбург) к югу от Берлина, правоохранительные органы считают, что их убили.

Как передает Report, oб этом сообщил телеканал NTV.

"Мы исходим из того, что речь идет об убийстве", - отметил представитель полиции. Там отметили, что в середине дня в правоохранительные органы позвонил некий человек, который счел странным, что жильцов долгое время не было видно.

Улица у дома, где были обнаружены тела, закрыта для движения транспорта. На месте работают специалисты полиции.