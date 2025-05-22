Полиция Нью-Йорка усилит охрану религиозных объектов после стрельбы в Вашингтоне

Правоохранители Нью-Йорка направят дополнительные подразделения на охрану религиозных объектов и учреждений культуры после стрельбы у Столичного еврейского музея в Вашингтоне, в результате которой погибли два сотрудника посольства Израиля.

Правоохранители Нью-Йорка направят дополнительные подразделения на охрану религиозных объектов и учреждений культуры после стрельбы у Столичного еврейского музея в Вашингтоне, в результате которой погибли два сотрудника посольства Израиля.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении в соцсети Х Департамента полиции Нью-Йорка.

"Несмотря на отсутствие какой-либо связи с Нью-Йорком, в качестве ответа на ужасное нападение в Вашингтоне, целью которого были евреи и израильтяне, полиция Нью-Йорка усилит свое присутствие у религиозных объектов и учреждений культуры дополнительными дорожными патрулями, группами с тяжелым оружием и сотрудниками подразделений по борьбе с терроризмом", - указали в ведомстве.

Ранее глава американского Минюста Пэм Бонди заявила, что, по мнению властей, подозреваемый в стрельбе действовал в одиночку, в настоящее время он находится под стражей.

В результате стрельбы у Столичного еврейского музея в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля. По словам шефа полиции города Памелы Смит, погибшими дипломатами были мужчина и женщина. Они покидали мероприятие, проходившее в музее, когда подозреваемый открыл огонь. Стрелявший был задержан.