Полиция Нью-Йорка пока не квалифицирует стрельбу в метро как теракт

Полиция Нью-Йорка в настоящий момент не квалифицирует стрельбу в метро в районе Бруклин как террористический акт.

Полиция Нью-Йорка в настоящий момент не квалифицирует стрельбу в метро в районе Бруклин как террористический акт.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я не могу этого подтвердить, в настоящее время ведется расследование", - сказала представитель полиции.

Стрельба в нью-йоркском метро произошла около 08:30 по местному времени. В настоящее время сообщается о 16 пострадавших в результате инцидента, из них по меньшей мере пятеро получили огнестрельные ранения, двое находятся в критическом состоянии. Правоохранители ведут поиск подозреваемого, который, по информации СМИ, предположительно, был в противогазе. Полиция заявила, что на месте не было обнаружено "никаких активных взрывных устройств". По информации телекомпании CNN, преступник, предположительно, использовал дымовую шашку.