О нас
Аудио новости

Полиция Нью-Йорка пока не квалифицирует стрельбу в метро как теракт

Полиция Нью-Йорка пока не квалифицирует стрельбу в метро как теракт Полиция Нью-Йорка в настоящий момент не квалифицирует стрельбу в метро в районе Бруклин как террористический акт.
Другие страны
12 апреля 2022 г. 20:47
Полиция Нью-Йорка пока не квалифицирует стрельбу в метро как теракт

Полиция Нью-Йорка в настоящий момент не квалифицирует стрельбу в метро в районе Бруклин как террористический акт.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я не могу этого подтвердить, в настоящее время ведется расследование", - сказала представитель полиции.

Стрельба в нью-йоркском метро произошла около 08:30 по местному времени. В настоящее время сообщается о 16 пострадавших в результате инцидента, из них по меньшей мере пятеро получили огнестрельные ранения, двое находятся в критическом состоянии. Правоохранители ведут поиск подозреваемого, который, по информации СМИ, предположительно, был в противогазе. Полиция заявила, что на месте не было обнаружено "никаких активных взрывных устройств". По информации телекомпании CNN, преступник, предположительно, использовал дымовую шашку.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Джонсона оштрафуют за вечеринки на Даунинг-стрит в разгар пандемии
Джонсона оштрафуют за вечеринки на Даунинг-стрит в разгар пандемии
12 апреля 2022 г. 21:27
Крупнейшая чешская АЭС с 2024 года будет получать ядерное топливо из США и Франции
Крупнейшая чешская АЭС с 2024 года будет получать ядерное топливо из США и Франции
12 апреля 2022 г. 21:15
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла еще одна перестрелка
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла еще одна перестрелка
12 апреля 2022 г. 20:53
Аргентина и Чили приостановили поставки литиевого сырья в Россию
Аргентина и Чили приостановили поставки литиевого сырья в Россию
12 апреля 2022 г. 20:23
Пентагон: США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности
Пентагон: США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности
12 апреля 2022 г. 19:34
Глава ВБ: Международное сообщество не вступает в эпоху отказа от американского доллара
Глава ВБ: Международное сообщество не вступает в эпоху отказа от американского доллара
12 апреля 2022 г. 18:58
Путин: Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле
Путин: Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле
12 апреля 2022 г. 17:24
Всемирный банк готовит Украине пакет помощи на 1,5 млрд долларов
Всемирный банк готовит Украине пакет помощи на 1,5 млрд долларов
12 апреля 2022 г. 16:35
Число жертв шторма на Филиппинах возросло до 42
Число жертв шторма на Филиппинах возросло до 42
12 апреля 2022 г. 15:30
Премьер Греции распорядился ускорить программу поиска и эксплуатации углеводородов в море
Премьер Греции распорядился ускорить программу поиска и эксплуатации углеводородов в море
12 апреля 2022 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi