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Полиция Нью-Йорка отзывает лицензию Трампа на ношение оружия

Полиция Нью-Йорка отзывает лицензию Трампа на ношение оружия Департамент полиции Нью-Йорка готовится отозвать лицензию у экс-президента США Дональда Трампа на ношение оружия.
Другие страны
6 июня 2024 г. 04:38
Полиция Нью-Йорка отзывает лицензию Трампа на ношение оружия

Департамент полиции Нью-Йорка готовится отозвать лицензию у экс-президента США Дональда Трампа на ношение оружия.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что лицензия была приостановлена еще в апреле 2023 года после предъявления Трампу уголовных обвинений. Два из трех пистолетов были переданы полиции, а третий "законно перевезен во Флориду", уточнил источник.

Телеканал указывает также, что владение огнестрельным оружием осужденным является федеральным преступлением. Юридическое бюро полиции Нью-Йорка завершит расследование, "которое, скорее всего, приведет к отзыву его лицензии", добавил источник.

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