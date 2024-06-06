Полиция Нью-Йорка отзывает лицензию Трампа на ношение оружия

Департамент полиции Нью-Йорка готовится отозвать лицензию у экс-президента США Дональда Трампа на ношение оружия.
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Отмечается, что лицензия была приостановлена еще в апреле 2023 года после предъявления Трампу уголовных обвинений. Два из трех пистолетов были переданы полиции, а третий "законно перевезен во Флориду", уточнил источник.
Телеканал указывает также, что владение огнестрельным оружием осужденным является федеральным преступлением. Юридическое бюро полиции Нью-Йорка завершит расследование, "которое, скорее всего, приведет к отзыву его лицензии", добавил источник.