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Полиция Нью-Йорка арестовала мужчину за серию нападений в метро

Полиция Нью-Йорка арестовала мужчину за серию нападений в метро Глава городской полиции ранее мобилизовал 500 правоохранителей на обеспечение безопасности и предотвращение новых атак в метро
Другие страны
15 февраля 2021 г. 11:18
Полиция Нью-Йорка арестовала мужчину за серию нападений в метро

Органы правопорядка Нью-Йорка арестовали 21-летнего мужчину по обвинению в совершении серии вооруженных нападений в метро, приведших к смерти двух человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter начальник управления городской полиции Дермот Ши.

"Прокуратура Манхэттена арестовала 21-летнего Ригоберто Лопеса по обвинению в рамках расследования недавних убийств и нападений на ветке "A" метро", - информировал Ши. Он выразил благодарность подчиненным за оперативность в поиске и задержании злоумышленника.

Серия нападений с применением холодного оружия произошла в метро Нью-Йорка, начиная с пятницы в течение 14 часов. По данным полиции, все жертвы являлись бездомными.

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