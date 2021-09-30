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Полиция Новой Зеландии открыла огонь по вооруженным мужчинам

Полиция Новой Зеландии открыла огонь по вооруженным мужчинам Полиция Новой Зеландии открыла огонь по двум вооруженным мужчинам, пытавшимся уйти от преследования на автомобиле, один из правонарушителей госпитализирован
Другие страны
30 сентября 2021 г. 09:21
Полиция Новой Зеландии открыла огонь по вооруженным мужчинам

Полиция Новой Зеландии открыла огонь по двум вооруженным мужчинам, пытавшимся уйти от преследования на автомобиле, один из правонарушителей госпитализирован.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ведомстве.

"Около 8:30 по местному времени два полицейских наряда попытались остановить подозрительное транспортное средство в Отахуху (южный пригород Окленда). Автомобиль, двигавшийся беспорядочно и на большой скорости, был остановлен при помощи специальных средств, после чего находившийся в нем мужчина пересел в другое транспортное средство, ожидавшее его на обочине автострады. Вторая машина также скрылась на большой скорости от преследовавшей ее полиции, а ее пассажир несколько раз демонстрировал полиции и прохожим огнестрельное оружие", - указали в своем заявлении правоохранители.

Второй автомобиль, который полицейские преследовали на автомобилях и вертолетах, был остановлен в районе Хиллсборо, недалеко от центра Окленда. Его водитель, угрожавший сотрудникам полиции огнестрельными оружием, был тяжело ранен при попытке скрыться и позднее доставлен в городскую больницу Окленда в тяжелом состоянии. Пассажир, также вооруженный пистолетом, был взят под стражу и направлен в участок.

В полиции сообщили, что проводят расследование произошедшего и ищут свидетелей инцидента, однако отметили, что угрозы общественной безопасности нет. Ожидается, что обвинения обоим задержанным будут предъявлены позднее.

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