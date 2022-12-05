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Полиция Нигерии освободила часть захваченных в мечети заложников

Полиция Нигерии освободила часть захваченных в мечети заложников Силовые структуры Нигерии смогли в результате спецоперации освободить 6 из 19 заложников, похищенных в мечети в штате Кацина.
Другие страны
5 декабря 2022 г. 02:48
Полиция Нигерии освободила часть захваченных в мечети заложников

Силовые структуры Нигерии смогли в результате спецоперации освободить 6 из 19 заложников, похищенных в мечети в штате Кацина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Синьхуа, ссылаясь на представителя полиции штата.

По словам представителя правоохранительных органов, преступники напали на мечеть в селении Майгамджи, где в результате стрельбы ранили два человек и увели с собой 19 заложников. Два человека были спасены полицейскими вечером в субботу, а еще четверо были освобождены в воскресенье. Власти продолжают поиски оставшихся заложников.

3 декабря вооруженная группа напала на мечеть в соседнем с Майгамджи селении Фунтуа. Преступники открыли беспорядочную стрельбу, убив 12 человек, включая местного имама, а также захватили в заложники дюжину человек. По словам жителей, банда требовала крупную сумму денег. Власти направили в район усиленное подразделение полиции.

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