Полиция Нигерии ликвидировала троих подозреваемых в похищении людей

Трое подозреваемых в похищении людей убиты, еще 25 арестованы в рамках ряда операций, проведенных полицией в нигерийском городе Кадуна в выходные.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местных органов безопасности.

Пресс-секретарь полиции Кадуны Якубу Сабо заявил, что несколько арестованных признали ответственность за недавнее похищение местного законодателя.

"Предпринимаются усилия, чтобы задержать других членов банды и забрать у них оружие", - сказал Сабо. Он также добавил, что полиция усилила патрулирование в районах, где были обнаружены убежища преступников.