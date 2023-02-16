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Полиция Нидерландов намерена использовать меньше китайских беспилотников

Полиция Нидерландов намерена использовать меньше китайских беспилотников Национальная полиция Нидерландов намерена использовать меньше беспилотников, которые полностью или частично произведены в Китае.
Другие страны
16 февраля 2023 г. 20:12
Полиция Нидерландов намерена использовать меньше китайских беспилотников

Национальная полиция Нидерландов намерена использовать меньше беспилотников, которые полностью или частично произведены в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета De Telegraaf.

Как заявили изданию в правоохранительных органах, решение принято на фоне ситуации с китайским аэростатом, который был обнаружен и сбит властями США.

"Угроза реальна, - отметили представители полиции. - Мы осведомлены о рисках шпионажа". В связи с этим правоохранители намерены сократить использование беспилотников, которые были полностью или частично произведены в Китае. При этом в правоохранительных органах добавили, что для управления китайскими дронами не используются китайские приложения.

В прошлом году полиция применяла беспилотники для преследований, расследований и оказания помощи 2 350 раз, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Некоторые беспилотники в арсенале голландской полиции произведены китайской компанией DJI.

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