Полиция Нидерландов намерена использовать меньше китайских беспилотников

Национальная полиция Нидерландов намерена использовать меньше беспилотников, которые полностью или частично произведены в Китае.

Национальная полиция Нидерландов намерена использовать меньше беспилотников, которые полностью или частично произведены в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета De Telegraaf.

Как заявили изданию в правоохранительных органах, решение принято на фоне ситуации с китайским аэростатом, который был обнаружен и сбит властями США.

"Угроза реальна, - отметили представители полиции. - Мы осведомлены о рисках шпионажа". В связи с этим правоохранители намерены сократить использование беспилотников, которые были полностью или частично произведены в Китае. При этом в правоохранительных органах добавили, что для управления китайскими дронами не используются китайские приложения.

В прошлом году полиция применяла беспилотники для преследований, расследований и оказания помощи 2 350 раз, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Некоторые беспилотники в арсенале голландской полиции произведены китайской компанией DJI.