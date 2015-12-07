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    Полиция не нашла взрывчатку в самолете Берлин-Хургада

    На борту самолета находились 133 пассажира и семь членов экипажа

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции не обнаружили взрывчатых веществ в самолете авиакомпании Condor Airlines, совершившем экстренную посадку в Будапеште из-за угроз. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.

    Ранее сообщалось, что cамолет авиакомпании Condor, рейс DE490, вылетевший в понедельник в Хургаду из аэропорта Берлин-Шёнефельд, пришлось посадить в Будапеште из-за телефонной угрозы.

    На борту самолета находились 133 пассажира и семь членов экипажа.

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