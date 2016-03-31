Полиция не нашла опасных веществ в аэропорту шведского Гетеборга

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Полиция не нашла каких-либо опасных веществ в зале внутренних рейсов аэропорта "Ландветтер" шведского города Гетеборг, который был частично оцеплен из-за подозрительного предмета и угрозы взрыва.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель полиции Ханс Липпенс.

"Оцепление снято в 16:00, полиция покинула место в 16:10. Мы не нашли ничего", - сказал он.

Ранее в компании Swedavia сообщили, что происшествие не повлияло на авиадвижение.

Зал внутренних рейсов аэропорта частично оцепили в четверг в середине дня из-за подозрительного пакета и сообщения об угрозе взрыва в аэропорту, также было остановлено движение легкового автотранспорта к зданию аэровокзала.

Представитель полиции Петер Адлерссон сообщил ранее, что об угрозе взрыва в аэропорту около 11:00 мск сообщили оператору аэропорта компании Swedavia. По его словам, в районе полудня в зале внутренних рейсов обнаружили "некий полиэтиленовый пакет".