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    Полиция не нашла опасных веществ в аэропорту шведского Гетеборга

    Аэропорт был частично оцеплен из-за подозрительного предмета и угрозы взрыва

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Полиция не нашла каких-либо опасных веществ в зале внутренних рейсов аэропорта "Ландветтер" шведского города Гетеборг, который был частично оцеплен из-за подозрительного предмета и угрозы взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель полиции Ханс Липпенс.

    "Оцепление снято в 16:00, полиция покинула место в 16:10. Мы не нашли ничего", - сказал он.

    Ранее в компании Swedavia сообщили, что происшествие не повлияло на авиадвижение.

    Зал внутренних рейсов аэропорта частично оцепили в четверг в середине дня из-за подозрительного пакета и сообщения об угрозе взрыва в аэропорту, также было остановлено движение легкового автотранспорта к зданию аэровокзала.

    Представитель полиции Петер Адлерссон сообщил ранее, что об угрозе взрыва в аэропорту около 11:00 мск сообщили оператору аэропорта компании Swedavia. По его словам, в районе полудня в зале внутренних рейсов обнаружили "некий полиэтиленовый пакет".

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