Полиция не нашла бомбу на территории кампуса Facebook в Калифорнии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Зданию на территории кампуса Facebook в городе Менло-Парк (штат Калифорния, США) ничего не угрожает. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили взрывотехники после многочасовой проверки.

"Подразделение взрывотехников обследовало здание со специально натренированными собаками. Взрывных устройств не обнаружено", - сообщил представитель полиции Менло-Парка.

*** 08:12

Людей эвакуировали из одного из зданий компании "Фейсбук" в Менло-Парке, штат Калифорния. Об этом сообщает NBC Bay Area, передает Report. Сообщение о взрывном устройстве поступило в полицейский департамент Нью-Йорка, сотрудники которого предупредили местные власти об угрозе. На месте работают сапёры и правоохранители.

Представитель компании "Фейсбук" рассказал агентству Reuters, что были эвакуированы сотрудники из несколько зданий, все находятся в безопасности. Сообщение об угрозе проверяется.

#BREAKING: Bomb threat forces evacuations at Facebook building in Menlo Park, @MenloParkPD says. https://t.co/tXJWKnlrQy pic.twitter.com/foRzfj83h5