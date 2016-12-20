Полиция назвала умышленным наезд грузовика на толпу в Берлине

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Грузовик был направлен на толпу на рождественском рынке Брайтшайдплац в центре Берлина, где погибли 12 человек, умышленно. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в полиции Берлина.

"Наши следователи исходят из того, что грузовик был направлен в толпу на рождественском рынке Брайтшайдплац намеренно", — говорится в сообщении.

Грузовик с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине вечером 19 декабря. Фура проехала по территории рынка около 80 м. Как сообщила полиция, у тягача были польские номера, а его водитель попытался скрыться с места происшествия и был через некоторое время задержан. В кабине транспортного средства также находился пассажир, он погиб на месте.