Полиция назвала причину пожара в высотном жилом здании Лондона, унесшим жизни около 80 человек

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Причиной пожара в многоэтажном доме “Grenfell Tower" в Лондоне, жертвами которого стали 79 человек, стало возгорание холодильника в одной из квартир. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в лондонской полиции.

В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Пожар в 24-этажном здании “Grenfell Tower" в районе Северный Кенсингтон начался в ночь 14 июня. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.