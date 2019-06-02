Вирджиния-Бич: полиция назвала имя стрелка - ВИДЕО

Власти американского штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич.

Как передает Report, об этом сообщает Euronews. По данным агентства, в результате погибли 12 человек. Не менее шести пострадали. Прибывшие на место ЧП полицейские во время перестрелки ранили подозреваемого, впоследствии он скончался.

Как и предполагалось ранее, стрелял по людям 40-летний Диуэйн Крэддок, работавший в департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич около 15 лет. Представители властей уточнили, что этот раз - единственный, когда они назвали убийцу по имени, и более делать этого не планируют.

Практически все погибшие сотрудники муниципалитета. Сообщается, что у злоумышленника был пропуск в здание, поэтому охранники его пропустили. На месте происшествия найдены пистолет и винтовка.

"Я видела этого человека и полицейского, Они бежали прямо перед моей машиной. За ним (предполагаемым стрелком) оставался кровавый след. Я не осознавала тогда, что мы были так близко к месту, где изначально находился стрелок, не знала, что люди были убиты. Это ужасно".

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм распорядился приспустить флаги на всех госучреждениях штата с 1 по 8 июня.