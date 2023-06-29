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Протестующие в пригороде Парижа разбили окна в офисных зданиях, сожгли автомобили

Протестующие в пригороде Парижа разбили окна в офисных зданиях, сожгли автомобили Французская полиция направила Бригаду розыска и реагирования (спецназ) в Нантер для подавления беспорядков, которые вспыхнули в финале "белого марша" в память о 17-летнем подростке, убитом полицейским. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, поли
Другие страны
29 июня 2023 г. 21:14
Протестующие в пригороде Парижа разбили окна в офисных зданиях, сожгли автомобили

Участники "белого марша" в Нантере в память о подростке, убитом полицейским, разбили окна в некоторых офисных зданиях,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, манифестанты перевернули и подожгли несколько автомобилей.

Владельцы кафе и магазинов по маршруту колонны спешно закрыли свои витрины. Слезоточивый газ, который стражи порядка применяют против протестующих, ощущается в парижском деловом квартале Дефанс.

Как сообщает источник газеты Le Parisien в правоохранительных органах, более 2,4 тыс. поджогов были зафиксированы во Франции прошлой ночью. Были сожжены 609 автомобилей, ущерб нанесен 114 зданиям. Нападению подверглись 27 полицейских участков, 8 мэрий и 6 школ.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в пригороде Нантер, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза и Лион. Только в ночь с 28 на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения.

Также сообщалось о попытке проникновения в тюрьму "Френ" в департаменте Валь-де-Марн, однако вглубь территории пенитенциарного учреждения погромщики пробраться не смогли. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел экстренное совещание межведомственного комитета для оценки ситуации и планирования ее урегулирования. В этот же день всем членам кабинета министров было предписано отменить неприоритетные поездки до нового распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Fransada etirazçılar binalarının şüşələrini sındırıb, avtomobilləri yandırıblar

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