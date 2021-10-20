Полиция начала проверку здания министерства труда США из-за угрозы взрыва

Правоохранители Вашингтона совместно с федеральной службой охраны (FPS) проводят проверку в связи с обнаружением подозрительного пакета в здании министерства труда США.

Правоохранители Вашингтона совместно с федеральной службой охраны (FPS) проводят проверку в связи с обнаружением подозрительного пакета в здании министерства труда США.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости представитель полиции.

"Мы помогаем FPS в связи с подозрительным пакетом (в здании министерства труда США - ред.), и мы проводим проверку", - сказал представитель полиции в ответ на вопрос об угрозе взрыва в здании министерства труда.

Ранее репортер портала Axios сообщил, что полиция Капитолия перекрыла ряд дорог в Вашингтоне в связи с угрозой взрыва в министерстве труда США.