Полиция Нью-Йорка связала взрыв с терактом

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Взрыв на Манхэттене связан с терроризмом, заявил начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы, передает Report со ссылкой на РИА Новости

"Примерно в 7:20 утра (16:20 по Баку - ред.) имел место связанный с терроризмом инцидент в подземке на 42-й улице между 7 и 8 авеню", - сказал Д.О'Нил.

По информации СМИ, которая ссылается на полицейский источник, подозреваемый серьезно пострадал, но выжил при взрыве самодельного взрывного устройства. Общее число пострадавших составило четыре человека.