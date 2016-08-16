​Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения убийце имама

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения мужчине в убийстве имама и его помощника одной из мечетей города, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что им оказался 35-летний Оскар Морел. Его обвинили в убийстве второй степени, а также в незаконном хранении оружия.

Обвинения были предъявлены после того, как полицейские провели обыск в его доме, где обнаружили револьвер и одежду, похожую на ту, в которой нападавший был запечатлен камерой видеонаблюдения.