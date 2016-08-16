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    ​Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения убийце имама

    Оскара Морела обвинили в убийстве второй степени, а также в незаконном хранении оружия

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения мужчине в убийстве имама и его помощника одной из мечетей города, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Отмечается, что им оказался 35-летний Оскар Морел. Его обвинили в убийстве второй степени, а также в незаконном хранении оружия.

    Обвинения были предъявлены после того, как полицейские провели обыск в его доме, где обнаружили револьвер и одежду, похожую на ту, в которой нападавший был запечатлен камерой видеонаблюдения.

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